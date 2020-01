Dyego Sousa: «Sempre me quiseram aqui»

Dyego Sousa é reforço do Benfica por empréstimo dos chineses do Shenzhen FC até ao final do ano e nas primeiras declarações após ser apresentado admitiu que os encarnados já o seguiam desde que estava no Marítimo. O jogador de 30 anos deixou também elogios à estrutura do Benfica e garantiu que chega à Luz para conquistar títulos.





"Já venho sendo abordado desde que estava no Marítimo. Desde que estou em Portugal que vi o clube como sendo grande, um grande sempre campeão e que luta por títulos. Para um jogador é sempre um objetivo lutar por títulos e estou a realizá-lo agora.Acompanhei sempre o campeonato português e o Benfica. A equipa tem excelentes jogadores, uma estrutura e um treinador que veio mudar o Benfica, a forma de jogar. Isso demonstra-se em campo, como a equipa joga e se entrega, a união. É como o míster falou numa entrevista: para jogar no Benfica é preciso correr. Todos os jogadores têm corrido e correspondido dentro de campo", referiu o internacional português à BTV.

"Para mim foi o realizar de um sonho. Saí, voltei em grande para um grande clube, o maior de Portugal. Para mim está a ser espetacular, quero dar o meu máximo e superar as expectativas que estão a depositar em mim. Sempre me quiseram aqui e agora é demonstrar o meu valor, a minha vontade e determinação.



Experiência na China



Foi uma aventura na China. Não foi ruim. Foi uma experiência, estive na China e já tinha estado em Angola. É sempre uma experiencia. Tento sempre retirar pontos positivos. Gostei da cidade e do clube. O campeonato chinês é diferente, tem muitas paragens durante a época. Para ganharmos ritmo e condição física é difícil. Em termos de adaptação, eu gostei de ter lá estado mas gosto ainda mais agora por estar em casa, num grande clube. Espero continuar aqui e ser feliz aqui."



Regresso à seleção e a crença dos amigos



"Sim, é um objetivo a seleção. Já lá estive e espero que através do Benfica possa dar o meu máximo, jogar e estar em destaque e logo se vê. As coisas acontecem naturalmente. É lógico que tenho o objetivo de voltar. Se acontecer será naturalmente, pela vontade de Deus. Tenho amigos benfiquistas que sempre disseram que iria vestir esta camisola. Ao longo da minha carreira, vim sempre a crescer e a vencer. Para mim não existe limite que não possa ser superado."