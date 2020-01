Dyego Souza: «Benfica lutou sempre pela minha contratação»

Dyego Souza foi esta sexta-feira oficializado como reforço do Benfica até ao final do ano civil de 2020, emprestado pelos chineses do Shenzhen FC. O internacional português, de 30 anos, mostrou-se contente por ingressar nos campeões nacionais em Portugal.





"Assinar tem um significado que trás uma emoção grande. É um clube que tem uma dimensão enorme, sempre lutou por mim, sempre quis a minha contratação. Para mim é um prazer enorme. Não tenho as palavras certas para falar. Estou feliz por poder representar este clube. Estou a ver a dimensão do Benfica por dentro. Tinha uma noção por fora e agora, de dentro, vemos que era maior do que imaginávamos", vincou em declarações à BTV.