Weigl mostra como está a aprender português e cibernautas dão-lhe sugestões arrojadas

Reforço de inverno do Benfica, Julian Weigl começa agora a aprender a língua portuguesa. No instagram, o médio alemão publicou duas fotografias que mostram que começa a aprender o básico tal como os meses do ano.





Ver esta publicação no Instagram learning portuguese be like Uma publicação partilhada por Julian Weigl (@juweigl) a 21 de Fev, 2020 às 9:30 PST

Mas pela expressão de Weigl, a tarefa não se avizinha fácil. E nos comentários à publicação houve quem deixasse uma sugestão para melhor apreendizagem. "Tens de aprender a palavra car.... Vai ser muito útil, confia em mim", dizia um cibernauta.