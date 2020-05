'E Pluribus Unum' já se lê na rotunda Cosme Damião

O mural junto ao Estádio da Luz foi de novo acrescentado na noite desta segunda-feira. A partir de agora, além do emblema a cores do Sport Lisboa e Benfica é possível ver três novos 'stencil' na rotunda Cosme Damião.





Já junto à entrada para as garagens foi pintado um adepto do Benfica a envergar um cachecol, a que se sucede a inscrição e lema do clube: "E Pluribus Unum", ou seja, de "Entre muitos, um". Por seguinte aparece inscrito, também a preto no muro, o primeiro autocarro do clube adquirido em 1954.Recorde-se que o mural já havia sido acrescentado a 6 de maio com 20 figuras da história dos encarnados.