«É quase o torneio Rui Costa», diz o administrador da SAD do Benfica

Os próximos dois jogos do Benfica são contra Fiorentina e Milan, ex-equipas de Rui Costa, que por isso considera estas partidas especiais."É um torneio especial, pois há Benfica, Fiorentina e Milan. É quase o torneio Rui Costa. Vamos jogar contra duas equipas que me representam muito, mas hoje estou a representar o Benfica. É o meu clube do coração. Mas não deixa de ser agradável ver a minhas equipas. Mas um sentimento de ver uma equipa jogar contra a outra não é muito agradável. Lágrimas? Não? Particulares aceitam-se melhor. Se fosse oficial era mais complicado. Mas o meu objetivo é sempre que o Benfica ganhe", disse o administrador da SAD à Sport TV.Rui Costa fez ainda um balanço "muito bom" do estágio: "Em termos de treino as coisas estão a fluir muito bem. O facto de o grupo não ter tido muitas entradas facilita receber os que acabaram de chegar. Isso ajuda e está dentro de todos os planos que traçámos à vinda para este estágio. Está tudo a correr dentro do previsto."Sobre a ausência de Carlos Vinícius, que ficou em Lisboa por causa do visto, o dirigente disse que "o trabalho que tem para fazer está a fazê-lo bem em Lisboa."