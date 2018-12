E-Toupeira: Arranca o debate

O Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC), em Lisboa, recebe hoje o debate instrutório do processo E-Toupeira, que será aberto à comunicação social. Nesta fase, e ouvidas todas as testemunhas requeridas, a juíza Ana Peres chama à discussão novamente os intervenientes do processo para deliberar se haverá julgamento ou não, algo que, ao que tudo indica, não deverá ser uma realidade já hoje. A complexidade do caso deverá fazer com que a juíza anuncie uma data posterior para a pronunciação da decisão, mas antecipa-se algum corrupio nas imediações do TCIC.O Ministério Público, os assistentes, assim como os arguidos José Augusto Silva, Júlio Loureiro, Paulo Gonçalves e os representantes legais da SAD do Benfica, Domingos Soares de Oliveira e Nuno Gaioso, poderão coincidir ainda que não seja obrigatório que estejam na sala.Garantida está a presença dos três advogados do Benfica (João Medeiros, Paulo Saragoça da Matta e Rui Patrício) em simultâneo, algo inédito até à data desde o início desta fase de instrução.O juiz de instrução criminal João Bártolo autorizou o Ministério Público a prolongar a investigação do ‘caso dos emails’, adiantou o ‘Jornal de Notícias’. O pedido por parte do Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa sustentava o facto de 14 meses para concluir a investigação não serem suficientes face um processo classificado como sendo de "excecional complexidade", assim como pelo facto de estarem a ser investigados crimes de corrupção ativa e passiva. Em investigação está uma possível rede de influência encarnada referente aos últimos 5 campeonatos.