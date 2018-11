E-toupeira: Júlio Mendes e António Salvador ouvidos

Júlio Mendes e António Salvador, presidente do V. Guimarães e do Sp. Braga, foram ouvidos esta segunda-feira no ãmbito do cado E-toupeira.Júlio Mendes abandonou o tribunal às 15h24. Antonio Salvador saiu da garagem às 15h49 num carro com os vidros traseiros fumados.A estratégia da Benfica SAD, avançou o Correio da Manhã, "passa por demonstrar em tribunal, através do testemunho de outros presidentes de clubes, que as ofertas de bilhetes e camisolas, a árbitros e observadores, são normais".Depois dos presidentes de Sp.Braga e V. Guimarães, só falta Nuno Gomes. Sousa Cintra não irá depor. O antigo presidente do Sporting não foi notificado.