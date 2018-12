E-Toupeira: Ministério Público recorre da decisão que iliba Benfica SAD

O Ministério Público recorreu da decisão da juiza de instrução Ana Peres que iliba a SAD do Benfica dos crimes do processo E-Toupeira, avança o jornal Expresso.Ana Peres decidiu não levar a Benfica SAD a julgamento, ao contrário do antigo assessor jurídico, Paulo Gonçalves, que terá de responder por 29 crimes. A decisão foi sustentada no facto de "os atos de natureza criminal imputados a Paulo Gonçalves não poderem ser imputados ao Benfica".Na leitura da decisão instrutória, no Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC), a magistrada socorreu-se da lei para reforçar: "Os atos das pessoas singulares não podem ser refletidos na pessoa coletiva". Ora, no entender de Ana Peres, se Paulo Gonçalves cometeu tais crimes, foi fora do exercício das suas funções. Desta forma, a SAD do Benfica ficou ilibada da acusação de 30 crimes de que era alvo por parte do Ministério Público, assim como Júlio Loureiro, funcionário judicial de quem se suspeitava ter fornecido ao antigo assessor jurídico informações de processos ligados ao Benfica. No que diz respeito à SAD das águias, o despacho instrutório revela, de resto, fragilidades de "uma acusação com imprecisões e insuficiência de alegação".Na sala do TCIC, o procurador do Ministério Público, Valter Alves, foi tirando várias notas enquanto ouvia a leitura da juíza; do lado dos causídicos, os sorrisos cúmplices fizeram-se notar logo no início da sessão, que durou cerca de uma hora. Isto apesar de nem todos os arguidos terem evitado o julgamento.Foi o caso de José Silva, funcionário judicial que terá de responder por crimes de corrupção passiva, favorecimento pessoal, violação do segredo de justiça, violação de segredo por funcionário e peculato. Contudo, tanto José Silva como Paulo Gonçalves não terão de responder pelos crimes de favorecimento pessoal, falsidade informática e oferta ou recebimento indevida de vantagem. Relativamente a este último, no despacho explica-se que alguém só pode ser acusado se a vantagem significar uma melhoria económica, o que não será o caso, pois este arguido recebeu camisolas e bilhetes para os jogos.A tarde de sexta-feira não ficou apenas marcada por más notícias para José Silva, pois ficou a saber que fica em liberdade, depois de mais de nove meses em prisão domiciliária. A decisão deixou o advogado Paulo Gomes satisfeito, pois acredita que desmontará a acusação no julgamento. "Ser libertado na véspera de Natal e não estar em prisão domiciliária já é uma grande vitória. A montanha vai parir um rato. Ele nunca foi corrupto."