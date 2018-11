E-toupeira: Nuno Gomes chamado a depor

Nuno Gomes, antigo futebolista e diretor do Caixa Futebol Campus, deverá ser uma das testemunhas que irão amanhã depor no âmbito do processo E-Toupeira no Tribunal Central de Instrução Criminal, em Lisboa.

Ainda que exista a hipótese de o nome do ex-internacional português ser ‘cortado’, Nuno Gomes deverá comparecer em tribunal, fazendo uso da experiência que teve no futebol para explicar, em especial, a normalidade das oferendas entre agentes do desporto-rei . Além disso, o ex-camisola 21, que jogou 12 temporadas de águia ao peito, foi dirigente depois de pendurar as chuteiras e poderá vincar também a norma nas ofertas de merchandising ou bilhetes nessa condição. Recorde-se que, até à data, foram Pedro Proença, presidente da Liga de Clubes, e Luís Bernardo, diretor de comunicação das águias, as testemunhas ouvidas no TCIC.