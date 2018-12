E-toupeira: Nuno Gomes disse à juíza que ofereceu bilhetes

Nuno Gomes admitiu que como diretor do Caixa Futebol Campus chegou a pedir bilhetes ao Benfica para oferecer a elementos de "outros clubes ou estrangeiros" ou a "amigos", mas também que comprou do seu próprio bolso para o efeito. O ex-dirigente recordou que tinha direito a quatro ingressos mas que por vezes precisava de mais."Enquanto diretor, eram destinados X bilhetes para o futebol de formação. Eu, como diretor, com a ajuda de um colaborador, fazíamos a distribuição principalmente pelos jogadores residentes no Seixal, que depois iam à Luz. Muitas vezes tinha a necessidade de pedir à Ana Zagalo [n.d.r.: funcionária das águias] alguns bilhetes extra. Ou por cortesia, para oferecer a alguém que estivesse em Lisboa, de outros clubes ou estrangeiros, ou para oferecer a amigos meus. Mas cheguei a comprar do meu bolso para dar a amigos, porque os pedidos eram muitos", referiu à juíza Ana Peres o antigo capitão das águias na fase de instrução do processo E-toupeira, de acordo com o áudio a queteve acesso.Só recorria ao CEO da SAD, Domingos Soares de Oliveira, quando precisava de um lugar na tribuna presidencial, porque "não queria incomodar o presidente".Nos tempos de futebolista, Nuno Gomes adiantou que costumava dar a sua camisola de jogo a outras pessoas no parque estacionamento da Luz reservado ao plantel profissional. "Enquanto jogador, na minha altura, dei camisolas naquele espaço. Entre 2015 e 2017 como era? Não consigo especificar, não me lembro de ter visto. Como jogador dava muitas camisolas no parque. Como diretor, não me lembro de algum jogador as dar naquele sítio", referiu.Nuno Gomes esclareceu ainda que enquanto jogador "via muitas pessoas a aparecer" no parque depois dos jogos e que terá sido por isso que a segurança apertou. "As pessoas ludibriavam os seguranças e apareciam lá. Quando jogava apanha muita gente no parque a pedir autógrafos. Como dirigente, a segurança apertou mas as pessoas continuavam muito próximas do local. Não deixavam de ser as mesmas dos tempos em que jogava. É normal estar ali gente à saída dos jogadores", adiantou, acrescentando que chegou a levar amigos a essa zona: "Levei para verem a bola e depois ficavam ali à espera dos jogadores para tirar fotografias."