E-Toupeira: Paulo da Matta no arranque da instrução

Paulo Saragoça da Matta, um dos três advogados contratados pelo Benfica para defender o clube nos casos jurídicos em que se encontra envolvido, vai estar hoje no arranque da instrução do processo E-Toupeira, no Tribunal de Central de Instrução Criminal.Esta fase, requerida pelos quatro arguidos, começa com o depoimento de Júlio Loureiro, funcionário judicial e ex-observador de árbitros, que é acusado de 79 crimes. Os outros arguidos são a Benfica, SAD (indiciada de 30 crimes), Paulo Gonçalves (79), ex-assessor jurídico das águias, e José Silva (76), funcionário judicial que se encontra em prisão domiciliária com pulseira eletrónica.A instrução foi atribuída ao juiz Ivo Rosa, o mesmo da Operação Marquês, que tem como figura principal o antigo primeiro-ministro José Sócrates. No E-Toupeira, estão em causa alegados crimes de corrupção, oferta ou recebimento indevido de vantagem e falsidade informática.