e-toupeira: Paulo Gonçalves nega corrupção

Arguido no processo E-Toupeira, Paulo Gonçalves nega a acusação de corrupção, explicando que agiu por amizade. Segundo a acusação do Ministério Público (confirmada pelo Tribunal de Instrução e pela Relação), José Augusto Silva seria corrompido por Gonçalves, que oferecia bilhetes para jogos do Benfica a troco de informações em segredo de Justiça sobre processos judiciais que envolviam o Benfica e os seus rivais.





A defesa, a cargo de Tiago Rodrigues Bastos, pretende demonstrar que essa oferta de bilhetes começou, todavia, dois anos antes da alegada passagem de informação e, como tal, nunca serviu para corromper o funcionário judicial.