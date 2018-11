E-toupeira: Pedro Proença, Luís Bernardo e Miguel Moreira já foram ouvidos

O presidente da Liga de Clubes, Pedro Proença, o diretor financeiro do Benfica, Miguel Moreira, e o diretor de comunicação do clube, Luís Bernardo, testemunhas arroladas pela Benfica SAD no processo E-toupeira, foram esta terça-feira ouvidas no Tribunal Central de Instrução Criminal no âmbito da fase de instrução. Todos saíram sem prestar declarações.Quem falou foi o advogado das águias, João Medeiros. "Espero que a diligência de amanhã seja esclarecedora. É esse o nosso objetivo", afirmou, referindo-se ao facto de na quarta-feira se realizarem peritagens na Luz.A fase de instrução do processo E-toupeira, requerida pelos quatro arguidos, incluindo a Benfica SAD, começou na quarta-feira da semana passada no TCIC, em Lisboa. A instrução, fase facultativa que visa decidir por um juiz de instrução criminal se o processo segue para julgamento, tem decorrido à porta fechada, com início sempre às 14:00, exceto no debate instrutório, agendado para 26 de novembro, e na leitura da decisão instrutória, sessões que serão públicas.