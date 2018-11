E-Toupeira: SAD confia em visita "esclarecedora"

O Benfica deposita grandes esperanças na inspeção, hoje à tarde, às garagens do Estádio da Luz, no âmbito da instrução do processo E-Toupeira, confiando que esta diligência seja "esclarecedora" e ajude a ilibar a SAD, acusada de 30 crimes.

No final de mais uma sessão de audições no Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC), onde ontem foram ouvidos Pedro Proença, Luís Bernardo e Miguel Moreira, testemunhas arroladas pelo Benfica, o advogado João Medeiros afirmou ser aquele o desejo dos responsáveis benfiquistas. "Espera-se que [a inspeção] seja esclarecedora. É esse o nosso objetivo", atirou Medeiros, que ontem esteve acompanhado de outro advogado das águias, Paulo Saragoça da Matta.

Do lado do Benfica, há a confiança que este passo possa ser determinante. O objetivo é fazer a reconstituição da forma como os funcionários judiciais que são arguidos no processo, José Silva e Júlio Loureiro, recebiam camisolas de Paulo Gonçalves, além de tirarem fotografias com os jogadores do Benfica, no final dos jogos.

Cautelas

Relativamente ao dia de ontem, no qual a juíza Ana Peres ouviu o presidente da Liga, Pedro Proença, o diretor de comunicação e o responsável financeiro do Benfica, Luís Bernardo e Miguel Moreira, respetivamente, João Medeiros mostrou-se satisfeito.

"A sessão correu muito bem. Amanhã há mais", assinalou à saída do TCIC, mostrando-se, depois, cauteloso quando questionado como poderia a Benfica, SAD não saber do envolvimento do assessor jurídico Paulo Gonçalves neste caso. "Essas são as questões que se discutem neste processo lá dentro e não no meio da rua."