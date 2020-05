«É um dos mais jogadores mais empolgantes de se ver»: ingleses recordam lances de Taarabt na Premier League

Apesar do percurso algo conturbado, Adel Taarabt deixou uma marca vincada durante a sua passagem pelo campeonato inglês. Esta terça-feira, um vídeo com alguns dos melhores momentos do médio marroquino do Benfica na Premier League foi divulgado nas redes sociais e a imprensa inglesa não perdeu tempo em relembrar aquele que é "um dos jogadores mais entusiasmantes de se ver", como escrevem.





The streets will never forget, big baller pic.twitter.com/Kt9b0NdC4X — Daniel (@danielogoun7) May 25, 2020

"Quando Adel Taarabt mostrar aos seus filhos os melhores momentos da sua carreira, eles muito provavelmente vão pensar que ele foi um dos melhores jogadores que já alguma vez representou o desporto-rei. O marroquino é um dos jogadores mais talentosos e empolgantes da história do futebol e foi capaz de criar momentos de magia com a bola aos seus pés", avança o artigo do 'Sportbible'.Depois de ser contratado pelo Tottenham, aos franceses do Lens, por quatro milhões de euros, muitos esperavam que Adel Taarabt fosse mostrar todo o seu talento com a camisola dos spurs, mas a realidade é que o internacional marroquino foi perdendo o foco na carreira e foi, consecutivamente, emprestado a outros emblemas inferiores. Queen Park Rangers, Fulham e AC Milan foram alguns dos emblemas nos quais ingressou antes de rumar ao Benfica."Anos depois da sua passagem por Inglaterra, Taarabt ainda é lembrado com carinho por muitos adeptos. Ele é a definição daquilo a que se chama 'as ruas nunca o esquecerão'. Os 'túneis', as ultrapassagens, os movimentos. Taarabt é um dos jogadores mais empolgantes de se ver e a compilação de dois minutos de ele a 'arruinar carreiras' é uma ótima forma de fazer passar o tempo durante esta terça-feira monótona de confinamento", apontam, sem esquecer a recuperação que o marroquino teve na carreira: "O jogador de YouTube que estávamos acostumados a ver já não existe."Recorde-se que Adel Taarabt assinou contrato com o Benfica em 2015, mas só em 2019, já quando a equipa se encontrava sob o comando de Bruno Lage, é que o internacional marroquino ganhou protagonismo na equipa principal e um lugar no coração dos adeptos benfiquistas.