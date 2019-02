Ebuehi aponta regresso em março

Siga todas as notícias sobre o mercado de transferências

Tyronne Ebuehi é o jogador do Benfica que há mais tempo tem o nome inscrito no boletim clínico, e a verdade é que, segundo apurámos, o regresso à competição ainda não acontecerá este mês. O lateral-direito nigeriano, de 23 anos, já realiza alguns exercícios no ginásio do Seixal, mas o regresso em pleno está apontado apenas para março.Depois de ter representado a Nigéria no Mundial’2018, o futebolista, contratado ao Den Haag a custo zero no verão, lesionou-se durante um treino na pré-época. É, por isso, o único reforço que ainda não participou em qualquer jogo oficial pelo Benfica – defrontou V. Setúbal, Sevilha, Borussia Dortmund e Juventus na preparação para 2018/19.