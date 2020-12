Ebuehi: «Cheguei ao fundo do poço e agora estou a subir»

Tyronne Ebuehi, lateral emprestado pelo Benfica aos holandeses do Twente, recordou a rotura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo no primeiro treino na Luz, em 2018, que quase lhe fazia acabar a carreira. "Cheguei ao fundo do poço e agora estou a subir", descreveu o jogador, em entrevista à revista ‘Voetbal International’.