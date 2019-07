Ebuehi continua a ser integrado com precaução

Tyronne Ebuehi, lateral-direito nigeriano do Benfica que se lesionou gravemente no joelho esquerdo na última pré-época, continua a integrar os treinos de forma progressiva. Apesar de estar recuperado do problema nos ligamentos, o departamento médico da Luz entende ser necessária alguma precaução, ainda para mais numa fase da temporada em que algumas sessões de treino são exigentes do ponto de vista físico. No primeiro apronto de 2019/20, o nigeriano acabou por não integrar a ‘peladinha’; ao invés, treinou-se de forma mais individualizada, realizando, por exemplo, corrida.

Nesta primeira semana de trabalho, Bruno Lage também não poderá contar com André Almeida, que apresenta uma fratura de stress na tíbia direita, lesão que, recorde-se, já vem da época passada. Na próxima semana de trabalho, o capitão já deve estar disponível para o treinador das águias e, caso se apresente em boas condições físicas, até pode ser opção com o Anderlecht, dia 10.