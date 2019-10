Ebuehi convocado para a seleção da Nigéria

Tyronne Ebuehi foi convocado para a seleção nigeriana, que vai defrontar o Brasil em jogo de preparação marcado para 13 de outubro, em Singapura.

O lateral-direito do Benfica, de 23 anos, substitui o defesa Kenneth Omeruo, do Leganés, que se encontra lesionado, informou a Federação Nigeriana.

Depois da participação no Mundial da Rússia, em 2018, Ebuehi foi convocado para a seleção em agosto passado. No entanto, como se encontrava lesionado, não jogou.

O futebolista, como Record antecipou, ainda atuou ontem pela equipa sub-23 do Benfica, diante do Aves, para a Liga Revelação, tendo estado em campo 83 minutos. Com Ebuehi, passam a ser 12 os jogadores das águias integrados nas respetivas seleções.