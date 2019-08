Ebuehi de regresso às convocatórias da seleção nigeriana

Apesar de constar do boletim clínico do Benfica por estar a contas com um problema físico , o defesa direito Tyronne Ebuehi é uma das grandes novidades na lista de convocados da Nigéria para o compromisso com a Ucrânia, marcado para 10 de setembro. Ausente dos trabalhos da seleção desde o Mundial'2018, precisamente por causa de uma lesão que sofreu na pré-temporada de 2018/19, o lateral foi chamado por Gernot Rohr, ainda que a sua utilização esteja dependente precisamente da eventual recuperação. Para lá de Ebuehi, nota para a presença do portista Chidozie Awaziem nos escolhidos nigerianos.: Francis Uzoho (Anorthosis Famagusta, Chipre); Ikechukwu Ezenwa (Heartland FC); Emil Maduka Okoye (Fortuna Dusseldorf, Alemanha): Olaoluwa Aina (Torino/Itália); Tyronne Ebuehi (Benfica/PORTUGAL); Chidozie Awaziem (FC Porto/PORTUGAL); William Ekong (Udinese/Itália); Leon Balogun (Brighton/Inglaterra); Kenneth Omeruo (Leganés/Espanha); Jamilu Collins (Padeborn/Alemanha); Oluwasemilogo Ajayi (Rotherham United, Inglaterra): Alexander Iwobi (Everton/Inglaterra); Wilfred Ndidi (Leicester/Inglaterra); Oghenekaro Etebo (Stoke City/Inglaterra); Kelechi Iheanacho (Leicester/Inglaterra); Joe Aribo (Glasgow Rangers/Escócia): Ahmed Musa (Al Nassar/Arábia Saudita); Victor Osimhen (Lille/França); Moses Simon (Levante/Espanha); Henry Onyekuru (Monaco/França); Samuel Kalu (Bordéus/França); Paul Onuachu (Midtjyland/Dinamarca); Samuel Chukwueze (Villarreal/Espanha)