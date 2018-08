Tyronne Ebuehi lesionou-se gravemente no joelho esquerdo, só voltará a jogar em 2019 e, através da conta de Instagram, garantiu que "Deus tem sempre um plano para voltar mental e fisicamente mais forte", enquanto espera pela operação. "Ainda é difícil de aceitar o que se passou há dias e não poder jogar durante muito tempo, mas há que aceitar isso e seguir em frente", lê-se, na mensagem do reforço do Benfica para esta temporada. Record sabe que os encarnados mantêm-se atentos ao mercado, mas apenas avançarão para um reforço para a posição de lateral-direito caso seja uma verdadeira mais-valia.