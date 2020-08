Ebuehi perto do Twente

A passagem de Ebuehi pelo Benfica pode estar perto do fim, pois o lateral-direito está a negociar a saída para os holandeses do Twente. De acordo com a ‘RTV Oost’, as conversações entre os clubes já arrancaram.

Contratado em 2018 ao ADO Den Haag, Ebuhei deverá deixar a Luz sem vestir a camisola da equipa principal em jogos oficiais, muito por culpa das lesões. Uma delas (rotura do ligamento cruzado anterior do joelho) foi num treino da pré-época de 2018/19. Não jogou naquela que seria a sua temporada de estreia.