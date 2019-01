Nigerianos dizem que Ebuehi próximo do regresso

Num mês de janeiro repleto de jogos, Bruno Lage poderá estar perto de receber uma boa notícia. É que, segundo adianta a imprensa nigeriana, o lateral direito Tyronne Ebuehi estará muito perto de voltar aos trabalhos do Benfica, já que a recuperação da grave lesão sofrida ainda na pré-temporada estará perto de ser concluída.O 'Sports247' aponta mesmo o dia 29 de janeiro como o regresso à ação do internacional nigeriano de 23 anos, provavelmente a tempo de ajudar as águias no último jogo do mês, frente ao Boavista, marcado para dia 30.Ebuehi, lembre-se, sofreu uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, tendo sido operado em meados do mês de agosto na Hessingpark-Clinic, em Augsburgo (Alemanha). De lá para cá seguiu-se um longo período de recuperação, que estará agora próximo do seu final.Ainda assim, ao queapurou, o regresso de Ebuehi aos treinos sem limitações ainda está longe de acontecer.