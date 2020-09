Ebuehi relata calvário com a lesão no Benfica: «Cheguei a interrogar-me se isto era o fim»

Tyronne Ebuehi não joga ao mais alto nível desde 2018. Contratado pelo Benfica após o Mundial da Rússia, onde esteve ao serviço da Nigéria, o lateral-direito lesionou-se com gravidade no joelho logo no primeiro treino pelos encarnados. Em entrevista à BBC África, Ebuehi explica o calvário pelo que passou.





"Estou há muito tempo afastado e tem sido muito difícil para mim. Cheguei a interrogar-me se ‘isto seria o fim’? Perguntas como essa podem surgir de tempos a tempos. Muitas vezes ouvimos que, com este tipo de lesões, os jogadores nunca voltam ao mesmo nível que tinham antes da lesão", começou por contar, emocionado.O lateral revela que a lesão transformou-o."A lesão mudou-me muito, não apenas como jogador, mas também como pessoa. Foi muito difícil. Estar lesionado e longe do único país que conheci [Holanda], longe da família e dos amigos. Senti-me sozinho sabendo que eles não podiam ir ter comigo facilmente se quisessem. A lesão fez-me tomar consciência de muitas coisas, como a importância de tratar do meu corpo. Como as coisas podem acontecer no futebol e como lidar com elas. Estou agradecido pelas lições que Deus me deu. Agora sei como seguir em frente na minha carreira, como lidar com lesões no futuro. Mas espero que não aconteçam", confidencia.Depois de ter falhado a época 2018/19 por inteiro, Ebuehi regressou aos relvados pela equipa B do Benfica na época passada, mas nunca chegou a vestir a camisola da formação principal. No mês passado o lateral foi emprestado pelo Benfica ao Twente e acredita que o pior já passou."Estou feliz por estar em forma novamente. O Twente deu-me a oportunidade para mostrar que os últimos dois anos foram simplesmente azar e quero aproveitá-la", conclui.O clube holandês ficou com opção de compra de Ebuehi após o término do empréstimo.