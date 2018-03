Ederson confia em Bruno Varela e acredita que o guarda-redes vai continuar a crescer ao serviço do Benfica. "Foi difícil no início, mas acabou por estabilizar no onze e espero que continue a crescer", começou por dizer o jogador do Manchester City, em declarações à Sport TV, acrescentando que o camisa 30 da águia "está a desempenhar um bom papel".

As palavras do antigo dono da baliza encarnada surgem a poucos dias de Bruno Varela cumprir o jogo número 50 no campeonato. O jovem, de 23 anos, vai somar frente ao Aves, com a camisola do Benfica, o 21º encontro na principal prova do calendário, sendo que os outros 29 foram alcançados na última época, ao serviço do V. Setúbal. O internacional sub-21 português chega a este número redondo numa altura em que vive um dos melhores períodos de águia ao peito, depois das cinco vitórias consecutivas que a equipa somou na Liga.