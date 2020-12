Ederson lembra o dia em que 'brigou' com o Benfica: «Fiquei puto da vida!»

O brasileiro Ederson lembrou esta semana, em conversa com o canal de YouTube 'Pilhado', a sua chegada ao Benfica e um momento que o deixou bastante marcado: a recusa do clube da Luz em libertá-lo para representar o Brasil nos Jogos Olímpicos de 2016. Aí, assume, tentou de tudo para convencer as águias, mas de pouco valeu.





"Havia Jogos Olímpicos e o selecionador ligou-me para saber e eu disse que era complicado, porque o clube não iria libertar-me. Tentei com o clube e não consegui. Fiquei muito chateado. Fiz toda a preparação e estava a contar ir. Uns Jogos Olímpicos no Brasil, nunca tínhamos ganho... Fiquei puto da vida! Briguei com o clube, mas não consegui. Disseram-me que era um jogador importante, era início de temporada, bla bla e ganharam-me...", disse, entre risos.Na mesma conversa, Ederson lembrou ainda a sua chegada ao Benfica e a estreia pelas águias. "Cheguei ao Benfica [em 2015] e ele [Júlio César] era titular. Num treino antes do jogo, o Júlio lesionou-se e virou-se para mim 'vais estrear-te num clássico'. Se ganhássemos éramos líderes e eu pensei 'coisa linda'. Era o que queria. Estreei-me e ganhámos. Joguei muito bem e depois veio um jogo da Champions com o Zenit. Ganhámos 2-1 e fomos para os 'quartos'. Depois mantive-me na equipa titular", recordou o atual jogador do Manchester City, que deixou as águias em 2017.