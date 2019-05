Edeson Fernandes: «É um orgulho como pai do Gedson vê-lo jogar no Benfica e na seleção portuguesa»

Edeson Fernandes é um pai orgulhoso pelo seu filho. O progenitor do benfiquista Gedson reuniu-se com o primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe, Jorge Bom Jesus, oferecendo uma camisola do jovem futebolista ao político."Trouxe a camisola e uma mensagem do Gedson Fernandes ao primeiro-ministro, que por sua vez também lhe desejou sucessos no Benfica e na sua vida profissional", explicou Edeson, citado pela Agência STP-Press. "É um orgulho como são-tomense e como pai do Gedson vê-lo a jogar num clube de dimensão mundial como Benfica e ainda pela seleção de Portugal", acrescentou o pai do já internacional pela principal equipa das quinas que trocou São Tomé e Príncipe por Portugal aos quatro anos.Depois de uma passagem pelo Frielas, Gedson passou a singrar no Benfica com apenas nove anos