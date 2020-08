Edgar: «Vale e Azevedo prometia coisas e fazia-nos felizes, mas era tudo mentira»

Edgar foi uma das maiores promessas do Benfica nos anos 90, esteve nove épocas em Espanha e brilhou no Málaga. Acabou a carreira cedo, desiludido com o futebol - hoje, a única ligação ao desporto é a paixão pelas águias e pela F1. Em entrevista à Sábado, Edgar, agora com 43 anos, recordou muitas histórias, como as dos tempos atribulados em que foi afastado das águias "por gente de cima".





"O Graeme Souness queria que eu jogasse, mas fui afastado da equipa por gente de cima. O presidente era o Vale e Azevedo e o clube estava numa fase muito má. A partir de 1993 foram anos muito complicados. Havia ordenados em atraso, o clube era desorganizado... Com Manuel Damásio era diferente. Vale e Azevedo prometia coisas e fazia-nos felizes, mas era tudo mentira. O tempo deu-nos razão... Havia jogadores que chegavam e ganhavam milhares e quem estava lá não recebia. Eram negócios muito mal feitos e ainda bem que o Benfica foi resgatado. Aquela direção quase rebentou com o clube", afirmou o jogador que trocou as águias pelo Real Madrid em 1998. "O Karembeu, o Suker, o Mijatovic, o Raúl... Não sabia se havia de treinar com eles ou pedir-lhes autógrafos", recordou.