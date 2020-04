Edmundo: «Parece que Jesus inventou o futebol; até se mete nas contratações do Benfica»

Figura do futebol brasileiro, em especial do Vasco da Gama (apesar de até ter jogado no Flamengo...), o antigo avançado Edmundo deixou esta segunda-feira críticas à postura de Jorge Jesus, especialmente por causa das declarações recentes do treinador do Fla a propósito de Pedrinho, avançado contratado pelo Benfica.





"Depois dessas conquistas aqui no Flamengo, o Jorge Jesus mete-se em tudo. Parece que ele inventou o futebol. Mete-se até em contratações do Benfica, que escolheu o Pedrinho. Acho que deveria limitar-se a treinar a equipa dele", atirou o 'Animal', em declarações à Fox Sports.Ainda assim, apesar de criticar Jesus, Edmundo... partilha da mesma opinião. "O pior de tudo é que eu concordo com o Jorge Jesus. Vimos o exemplo do Gabigol, que se estava a destacar no Brasil e não conseguiu repetir o sucesso no Inter e depois no próprio Benfica. O Pedrinho não estava a brilhar tanto aqui. E já arranjaram várias desculpas: que estava desnutrido, que estava fora de posição. Tem que provar o seu valor lá ou vai ser emprestado a uma equipa mais pequena ou voltar para o Brasil", concluiu.De notar que esta não é a primeira vez que Edmundo critica diretamente o treinador português. A anterior tinha sido em fevereiro, depois da vitória do Fla sobre o Fluminense, tendo dito na altura que JJ "perdeu uma boa oportunidade para ficar calado"