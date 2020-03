Eduardo Coudet: «Sabemos do interesse do Internacional pelo Cervi»

Franco Cervi tem contrato com o Benfica até junho de 2023 e tem sido um dos jogadores que mais tem aproveitado as lesões no plantel de Bruno Lage, ora de Rafa ou de Chiquinho. O empresário do jogador confirmou que há uma abordagem ao camisola 11 das águias.





"Sabemos do interesse do Internacional, mas é difícil [concretizar-se] agora", referiu Eduardo Coudet numa curta declaração ao portal 'Revista Colorada', sobre o interesse do emblema brasileiro no internacional argentino que está blindado por uma cláusula de rescisão de 80 milhões de euros.O extremo, de 25 anos, soma 27 presenças oficiais na presente época a que somou já quatro golos.