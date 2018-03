Egy Maulana Vikri, jovem talento indonésio de apenas 17 anos, assinou na última semana pelo Lechia Gdansk, da Polónia, mas continua na mira do Benfica. Através do Instagram, o representante do extremo, Yusuf Mansur, informou que o internacional sub-19 indonésio tinha assistido ao treino da nova equipa e que, depois, iria viajar num jato particular até Lisboa, para se encontrar com o presidente Luís Filipe Vieira.O interesse do Benfica ficou conhecido em outubro depois de a federação indonésia ter divulgado uma carta enviada por Pedro Mil-Homens, diretor do Caixa Futebol Campus, na qual este pedia autorização ao organismo para que o jogador se deslocasse a Portugal para fazer um teste no Seixal. Aos 17 anos, Vikri é considerado um dos maiores talentos do futebol indonésio e prepara-se para começar uma aventura no futebol europeu.

Autor: Pedro Ponte