Eis os adversários que o Benfica poderá defrontar na 3.ª pré-eliminatória da Champions

Rui Vitória, técnico campeão na Luz, assumiu os destinos dos russos do Spartak Moscovo, uma de quatro equipas que podem medir forças com as águias na 3ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões, além do Genk, PSV e Sparta de Praga. Se for bem-sucedido, o Benfica será cabeça de série no sorteio do playoff de apuramento para a fase de grupos da liga milionária. Se entrar, constará no pote 3 do sorteio.