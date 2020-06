Eleições à presidência do Benfica sem debates na BTV

A BTV não realizará qualquer debate entre candidatos à presidência do Benfica com vista às eleições de outubro, à imagem do que aconteceu em escrutínios eleitorais anteriores. A resposta foi veiculada pela direção dos encarnados aos sócios no âmbito da realização da assembleia-geral das águias agendada para sexta-feira.





"A BTV teve as suas primeiras emissões em 2008, tendo, entretanto, decorrido três atos eleitorais. Em nenhum momento a BTV e os seus profissionais participaram em qualquer cobertura das campanhas de qualquer candidato ou promoveram debates entre candidatos. Tratou-se de uma opção editorial que mereceu aprovação unânime dos Órgãos Sociais. Nesse sentido, não se perspetivam razões para inverter as opções editoriais que foram consensuais até ao momento", pode ler-se no documento a queteve acesso.