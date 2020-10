Eleições do Benfica: as quatro listas candidatas foram validadas

As quatro listas apresentadas foram validadas e vão poder ir votos, estando agora por confirmar a data as eleições do Benfica se vão realizar.





As eleições para os órgãos sociais do Benfica estão agendadas para dia 30, sexta-feira, mas as medidas de prevenção de contágios de Covid-19 anunciadas ontem pelo Governo, podem levar a um adiamento do ato eleitoral. No entanto, há uma corrente que prefere a antecipação, pois é impossível prever a evolução da pandemia, sendo que esta tomada de posição também vai ao encontro dos estatutos do clube que definem que as eleições têm de se realizar entre 24 e 31 de outubro.Virgílio Duque Vieira, presidente da Mesa da Assembleia Geral reúne-se hoje, pelas 15h00, com as candidaturas, de forma a encontrar uma solução viável para a realização das eleições. Para o dia de hoje estava marcada a reunião para discutir o voto eletrónico, que foi desmarcada.Os encarnados ainda vão consultar a DGS, antes de ser tomada uma decisão, sendo certo que há exceções às restrições. "Aquisição de bens e serviços, desempenho de atividades profissionais, motivos de saúde, assistência de pessoas vulneráveis, frequência de estabelecimentos escolares, deslocação a estabelecimentos e serviços não encerrados, fruição de momentos ao ar livre, deslocações para eventos e acesso a equipamentos culturais, prática de atividade física ao ar livre e passeio dos animais de companhia", referiu o Governo.