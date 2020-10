Eleições do Benfica podem ser adiadas

As eleições para os órgãos sociais do Benfica, marcadas para 30 de outubro, podem ser adiadas, em princípio para 6 de novembro, em consequência da decisão do Governo em proibir a circulação entre concelhos, entre as 00h00 de 30 deste mês e as 23h59 de 3 de novembro, apurou Record.





De acordo com as informações recolhidas pelo nosso jornal, o presidente da Mesa da Assembleia Geral, Virgílio Duque Vieira, convocou os mandatários de campanha para uma reunião a realizar amanhã, onde será debatida esta questão. Nesta altura, tudo aponta para o adiamento das eleições, embora haja outras possibilidades em cima da mesa, como a antecipação.O nosso jornal sabe, inclusive, que a reunião que havia sido convocada para debater a questão do voto eletrónico foi desmarcada.Para estas eleições, foram definidos 25 secções de voto, em Portugal Continental, que cobrem todos os distritos: Albufeira, Algueirão-Mem Martins, Beja, Braga, Bragança, Castelo Branco, Coimbra, Évora, Faro, Grândola, Guarda, Leiria, Lisboa, Montijo, Oliveira de Azeméis, Paredes, Portalegre, Porto, Santarém, Seixal, Viana do Castelo, Vila Nova de Famalicão, Vila Nova de Gaia, Viseu, Vila Real e Benfica.