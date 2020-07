Elemento para a estrutura do Benfica ao gosto de Jorge Jesus

O elemento pretendido para reforçar a estrutura do futebol profissional poderá já ter o aval de Jorge Jesus, que Vieira quer ver no banco dos encarnados a partir da próxima temporada. E, recorde-se, quando passou por Alvalade, o agora treinador do Flamengo fez uma exigência para engrossar o staff.





O amigo e antigo técnico do Sporting, Octávio Machado, desempenhou as funções de diretor-geral para o futebol entre 2015 e 2017.