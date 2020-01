Elementos dos No Name Boys fizeram espera aos Red Boys do Sp. Braga

Os No Name Boys, claque afeta ao Benfica, e os Red Boys, claque ligada ao Sp. Braga, envolveram-se esta madrugada em confrontos em Maximinos, Braga.





Ao queapurou, um grupo de cerca de 100 elementos dos No Name Boys fez uma espera aos Red Boys que estavam a chegar de Lisboa, onde tinham ido apoiar o Sp. Braga frente ao Belenenses SAD, no Jamor.Os incidentes ocorrem às 01h30 da madrugada e provocaram danos colaterais numa pastelaria devoluta. Quando a PSP chegou ao local, os indivíduos puseram-se em fuga.A sede da claque ligada ao clube minhoto fica perto do local onde ocorreram os desacatos.