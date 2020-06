Elías Pereyra deixa Benfica

Elías Pereyra foi oficializado como reforço do Benfica a 8 de janeiro, por empréstimo do San Lorenzo, mas irá regressar à Argentina. A confirmação chegou pela boca do empresário do lateral-esquerdo argentino, de 21 anos.

“Não vão exercer a opção de compra porque viram-no durante pouco tempo. Ele até esteve muito bem. Um lateral-esquerdo com golo... Não há muitos”, reiterou o agente Juan Pablo Rossi, em declarações ao podcast ‘Aire Curveo’, da Radio en Linea.

Rossi explicou que o empréstimo de Pereyra finda a 30 de junho. O jovem realizou seis jogos oficiais entre os disputados pelas equipas B e de sub-23 das águias, “treinando às vezes com a equipa principal”. “Elías tem muita vontade de lutar e ganhar um lugar no plantel do San Lorenzo”, acrescentou o empresário.