Élton Arábia: «Pedrinho vai ser um grande jogador na Europa e chegar à seleção brasileira»

Élton Arábia tem agora 34 anos e joga na Arábia Saudita mas cresceu em Alagoas e formou-se no Corinthians, tal e qual como Pedrinho, futuro reforço do Benfica já a partir de 2020/21. O conterrâneo do criativo canhoto brasileiro deixou conselhos para os desafios que poderá encontrar no velho continente.





"O que posso dizer ao Pedrinho é para ter paciência. Vai ser uma fase de adaptação, é normal sentir isso um pouco, mas dentro de campo basta ele ter a cabeça fria e jogar o futebol que joga que vai dar tudo certo. É ter tranquilidade, a adaptação demora um pouco, mas tenho certeza que dará tudo certo", reiterou o jogador do Al-Wehda em declarações ao 'Globo Esporte', que deixou claro também que "Pedrinho vai ser um grande jogador na Europa e chegar à seleção brasileira".Recorde-se que Pedrinho, aos 22 anos, já é internacional olímpico pela formação canarinha, tendo sido um dos jogadores mais influentes na qualificação para a fase final de Tóquio'2021.O médio-ofensivo foi contratado pelo Benfica a troco de 20 milhões de euros e assinou um contrato válido até junho de 2025