Elvas reage às palavras de Jorge Jesus: «O nosso clube está satisfeito com esta equipa técnica»

'O Elvas' criticou as palavras de Jorge Jesus no momento do segundo golo do Benfica ao Marítimo, em que o treinador encarnado se virou para Lito Vidigal e lhe disse "vai mas é treinar para Elvas" - onde o técnico dos insulares residiu depois de chegar oriundo de Angola. Em comunicado, o clube alentejano disse que "não gosta deste tipo de referência desvalorizadora" e exigiu respeito.





Em tom jocoso, 'O Elvas' disse ainda estar "satisfeito com a atual equipa técnica" e deixou um recado a finalizar: "Recordamos a Jorge Jesus o investimento feito esta temporada, sem correspondência com resultados e exibições, o que não o poderia deixar confortável caso algum adepto do emblema da Luz lhe apontasse o caminho de ir treinar para a Amadora."

Leia o comunicado de 'O Elvas':

As considerações atribuídas a Jorge Jesus, na reação ao segundo golo do Benfica, na noite passada no Funchal, não podem passar sem resposta por parte da Direção de "O Elvas" Clube Alentejano de Desportos.

Em primeiro lugar, na defesa de um homem que, como jogador e treinador, se iniciou nesta cidade e neste clube, com elevados níveis de dedicação e profissionalismo, confirmados pelo percurso realizado até agora por Lito Vidigal.

Em segundo lugar, "O Elvas" repudia que o atual treinador de uma instituição secular com o palmarés nacional e internacional do SL Benfica se refira a esta cidade como destino, para desacreditar um colega de profissão. Elvas não gosta deste tipo de referência desvalorizadora. Os Elvenses têm orgulho no seu passado e exigem ser referenciados com respeito.

Além do mais, o nosso clube está satisfeito com a atual equipa técnica, por nos colocar na liderança do nosso campeonato, sem pontos perdidos, com o melhor ataque e a defesa menos batida, sempre com respeito por cada um dos nossos adversários.

O Clube Alentejano de Desportos expressa solidariedade a Lito Vidigal, em especial por não ter ripostado, de igual forma, à provocação do técnico adversário.

Por fim, recordamos a Jorge Jesus o investimento feito esta temporada, sem correspondência com resultados e exibições, o que não o poderia deixar confortável caso algum adepto do emblema da Luz lhe apontasse o caminho de ir treinar para a Amadora.

Elvas, 1 de dezembro de 2020.

Paulo Canhão

(Presidente de "O Elvas" Clube Alentejano de Desportos)