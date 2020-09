Em caso de sucesso com PAOK, lugar na Champions decide-se no estádio da Luz

O sorteio do playoff da Liga dos Campeões ditou ontem que o Estádio da Luz receberá a decisão da eliminatória diante dos russos do Krasnodar. Para isso, o Benfica precisa de eliminar antes os gregos do PAOK em jogo único. A decisão diante da formação de Salónica acontece em solo helénico, no dia 15, às 19h00.

Em caso de sucesso, a equipa de Jorge Jesus marca então encontro com o Krasnodar, formação que eliminou precisamente o FC Porto no acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões na última época. A primeira mão, na Rússia, está marcada para 22 ou 23 deste mês, em Krasnodar, num estádio inaugurado em 2016 mas que não contará com público por culpa do coronavírus. A segunda mão joga-se na Luz, a 29 ou 30 de setembro, entre a deslocação a Famalicão e a receção ao Moreirense, para a Liga.