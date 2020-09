Em dezembro, Vertonghen já dizia o que queria: «Quando isto sair espero saber onde vou estar»

Jan Vertonghen é um dos destaques do terceiro episódio do documentário 'All or Nothing', numa passagem que se foca naquilo que sucedeu em dezembro no Tottenham. Na altura a sete meses de finalizar o seu vínculo com os spurs, tal como o compatriota Toby Alderweireld, o defesa belga encarava aquele momento com alguma incerteza, mas já aí sabia bastante bem aquilo que procurava. E a verdade é que, oito meses depois, aquilo que previu... aconteceu.





"Estamos ambos a finalizar os nossos contratos e temos falado sobre isso bastantes vezes, todos os dias! O Tottenham é um clube muito estável. Provámos isso ao longo dos anos. É um clube muito bom, com pessoas boas a trabalhar a todos os níveis, o novo estádio, jogar a Liga dos Campeões quase todos os anos. Este é um bom clube para se estar. Adoro cada momento que vivo aqui, desfruto como jogador de futebol, em especial sendo do Tottenham", começa por dizer o defesa, que em seguida explica aquilo que procurava para o futuro."Estou a chegar a uma idade em que quero segurança na minha vida. Quero planear a longo prazo. Posso ter de vender a minha casa daqui a dois meses, mudar as minhas crianças de escola e nem sei para onde. A minha filha adora a escola onde está e mal pode esperar para chegar ao próximo ano. Nem lhe digo que há a chance de no próximo ano não ir para lá", confessou.De Londres, ao contrário de Alderweireld - que renovou contrato com os spurs -, Vertonghen viria para o Benfica como se sabe, curiosamente cumprindo aquilo que o belga havia de certa forma previsto na sua declaração no documentário da Amazon. "Sei que haverá um último dia para mim aqui ou na minha carreira e não quero pensar nisso. Ainda não sei se vou ficar cá ou não. É algo incerto, mas ainda me sinto muito bem, por isso ainda não estou preparado para ir para outro sítio onde não tenha essa ambição. Os spurs estão no meu coração, os jogadores também, e falando do futuro não sei o que vai acontecer. Provavelmente, esperemos, quando isto sair já terei decidido e saberei onde vou estar", concluiu.