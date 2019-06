Em Espanha dão Keylor Navas no Benfica

Segundo a revista desportiva 'Don Balon', Keylor Navas terá como destino o Benfica. A publicação adianta que Luís Filipe Vieira aproveitou as negociações com os colchoneros por João Félix para levar vários emissários à capital espanhola com o intuito de iniciar conversações tendo em vista a contratação do costa-riquenho vinculado ao Real Madrid.





Ainda de acordo com a publicação, Vlachodimos terá pedido para regressar à Alemanha, o que terá levado o Benfica a negociar Cillessen (Barcelona). No entanto, o valor pedido pelos blaugrana foi demasiado alto, levando as águias a virar-se para Navas, que não custará mais de 10 milhões de euros.