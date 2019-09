Embaixadora de Portugal em Cabo Verde rendida ao Benfica

A embaixadora de Portugal em Cabo Verde, Helena Paiva, visitou a comitiva do Benfica na cidade da Praia e sublinhou a expressão do clube no país. "Já me tinham falado da paixão pelo Benfica, mas ver ao vivo é impressionante, e mesmo em outro país de expressão portuguesa em África não se encontra algo assim. O amor pelo clube e pelos jogadores é grande", afirmou a governante.





Helena Paiva considerou a condecoração atribuída pelo governo local "mais do que justa". "O Benfica é mais do que embaixador de Portugal. É emoção, é vivência das pessoas, é uma marca importante de Portugal e uma forma de aproximar povos e países. É um grande ativo para os portugueses e, para os cabo-verdianos, foi uma honra. É uma distinção mais do que merecida", vincou.