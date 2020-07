Emblema do novo equipamento do Benfica gera críticas: o que dizem os estatutos

Os equipamentos para a nova época, em pré-venda desde a semana passada, foram ontem à noite oficializados pelo Benfica. Antes disso, as primeiras imagens que circularam nas redes sociais motivaram queixas. Tudo por causa do emblema, que, no entender dos críticos, viola os estatutos. A camisola principal tem o emblema dourado e preto. A secundária é preta e o símbolo é delineado a prata.

"Os equipamentos a usar pelos atletas, técnicos e demais pessoal de apoio devem adotar as cores tradicionais do clube", pode ler-se no artigo 6º dos estatutos. Já no ponto 1 do 5º assinala-se: "Constituem os símbolos do Benfica a águia (...) e as cores vermelho e branco."

Entre os críticos, destaque para Pedro Adão e Silva, apoiante de Noronha Lopes à presidência, que deixou uma questão: "A próxima direção do Benfica vai poder reverter esta aberração?"

