Emerson é alvo do Benfica mas diz que quer singrar no Barcelona

Emerson é alvo do Benfica para 2020/21, como Record noticiou, mas o lateral-direito emprestado pelo Barcelona ao Betis diz-se determinado a singrar na Catalunha. "Temos de tomar decisões conjuntas. Qualquer um sairia diretamente para o Barcelona. Eu não. Sei que temos de ter jogos para chegar lá. Não adianta chegar e ficar encostado. Quero chegar para jogar e mostrar o meu futebol. O Betis joga um futebol muito parecido com o Barcelona, também gostamos muito de ter a bola. Não foi um passo atrás", reiterou o já internacional brasileiro, de 21 anos, em entrevista transmitida nas redes sociais.





Emerson deixou o Brasil em 2018 para rumar ao Betis num empréstimo dos catalães por dois anos e mantendo uma partilha dos direitos económicos. "Tenho uma paixão muito grande pelo clube", vincou, assumindo ser um lateral "sem medo de arriscar". "Podia fazer uma ‘pedalada’, fazer um cabrito. Os adeptos gostavam disso e está-me no sangue", disse, recordando os encontros pelo At. Mineiro.Os tempos passados com Pedrinho na seleção olímpica brasileira "ajudaram muito" o futebol de Emerson, segundo o próprio. "Vamos preparar-nos para estar da melhor forma nos Jogos Olímpicos", prometeu.