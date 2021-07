Emirados, Tunísia e EUA, o circuito do dinheiro até chegar a Luís Filipe Vieira

Uma semana foi quanto o Ministério Público, a Autoridade Tributária e a PSP precisaram para montar e executar a operação que levou à detenção de Luís Filipe Vieira, José António Santos (o "Rei dos Frangos"), Tiago Vieira (filho do presidente do SLB) e do empresário Bruno Macedo e de dezenas de buscas. Os mandados do juiz Carlos Alexandre foram assinados a 2 de julho, que imputam aos suspeitos crimes de fraude fiscal, abuso de confiança, burla qualificada e branqueamento de capitais, contêm uma vasta descrição dos factos em causa.





A investigação centra-se numa suposta utilização por parte de Luís Filipe Vieira - com a colaboração do seu filho, Tiago Vieira, e de um quadro da Promovalor, José Gouveia - da capacidade financeira do Benfica para abater dívidas das suas empresas, assim como ludibriar o Novo Banco no âmbito de um acordo de reestruturação das dívidas do grupo empresarial. Leia AQUI o artigo da 'Sábado' na íntegra