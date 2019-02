Emoção de Gabriel pela morte da avó

Eleito o melhor jogador em campo, numa votação levada a cabo pelos adeptos através das redes sociais, Gabriel Appelt surgiu na zona das entrevistas rápidas do Estádio da Luz para falar sobre o jogo no final, mas deixou apenas uma curta declaração à BTV, o que causou alguma estranheza. Comovido, o médio brasileiro, de 25 anos, deixou apenas um agradecimento a Deus, mas essa emoção explica-se pelo facto de ter recebido a notícia do falecimento da avó durante a tarde.Na conferência de imprensa no final da partida, Bruno Lage fez questão de deixar uma palavra de conforto ao ex-jogador do Leganés pela forma como este conseguiu gerir as emoções durante os 90 minutos e partir para uma exibição de alto nível. "Ele emocionou-se e não conseguiu explicar bem os motivos, mas merece que eu vos deixe uma justificação. Os jogadores não são máquinas e é por isso que digo, por vezes, que nem tudo parece fácil. O Gabriel recebeu a notícia do falecimento da avó, que o criou desde menino. Demos-lhe total liberdade para tomar uma decisão. Quis jogar e fez o jogo que fez e, por isso, um abraço de conforto para ele de toda a equipa. É com este sentimento de grande união que fazemos o nosso dia a dia", afirmou o treinador.Refira-se que, durante a tarde, o irmão do médio, Guilherme Appelt, colocou uma fotografia na rede social Instagram, homenageando a avó falecida. Gabriel reagiu, então, com um ‘gosto’ na referida publicação, mas, apesar da perda, fez questão de defrontar o Chaves.