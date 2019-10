Empate do FC Porto com o Marítimo festejado na Luz

Assim que Jorge Sousa deu por terminado o Marítimo-FC Porto, o público presente na Luz festejou efusivamente o empate (1-1) da equipa de Sérgio Conceição. "Benfica, Benfica, Benfica!", ouviu-se no recinto das águias, aos 25 minutos. Os adeptos encarnados não deixaram passar em claro a escorregadela do mais direto rival à conquista do título até porque o FC Porto era o único clube, à entrada para a 9ª jornada, a partilhar a mesma pontuação com os campeões nacionais (21).Antes do jogo acabar na Madeira, já era notório que os adeptos das águias estavam com um olho no resultado do rival.