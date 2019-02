Empresa que representa João Félix defende avançado e lança críticas a Bino

Pedro Cordeiro, CEO da empresa SoccerProMaster, que representa João Félix há vários anos, saiu em defesa do jovem avançado do Benfica, na sequência de uma, que treinou o jogador nos escalões de formação do FC Porto - lembrando, por exemplo, que este ficava insatisfeito por ser suplente."Não posso consentir que sejam transmitidas mentiras sobre um jogador que acompanhei desde cedo. E não aceito que treinadores, até agora sem currículo, tentem justificar pareceres técnicos do passado com opiniões do presente trituradas por um qualquer ressentimento ou amargo de boca que tenha ficado", começou por dizer a. "Quem lesou o FC Porto foram as pessoas que fizeram uma avaliação técnica errada do jogador. A partir daqui, o assunto está encerrado", acrescentou."João Félix é um dos melhores talentos da geração de 1999 e tem tudo para se tornar na mais cara transferência do futebol português e até candidato à Bola de Ouro", finalizou o empresário do jogador, que intermediou a mudança para o Benfica em 2015.Refira-se que o representante do jogador já tinha utilizado a rede social Instagram para dar conta da insatisfação pelas palavras de Bino: "Uma entrevista ridícula de quem não conseguiu ter a perceção de que estava a treinar um jogador diferenciado. Há muito para dizer, mas fico por aqui para não passar muitos atestados de incompetência. A culpa é sempre de terceiros, do dinheiro... Enfim!"